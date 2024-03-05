وزير الداخلية بالوكالة: حريصون على مضاعفة الجهود للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الثلاثاء الحرص على مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ورفع مستوى الأداء والنهوض بمستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية.

جاء ذلك في تصريح للشيخ فهد اليوسف نقله بيان صحفي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة عقب رعايته وحضوره مراسم تعيين وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح بالدرجة الممتازة واللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية رئيسا لجهاز أمن الدولة وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف عن تهانيه للفريق الشيخ سالم النواف واللواء خالد الشنفا بمنصبيهما وثقة القيادة السياسية فيهما مؤكدا أنهما من القيادات الأمنية المميزة من خلال توليهما العديد من المناصب في الوزارة متمنيا لهما المزيد من التقدم والتوفيق لاستكمال مسيرة العطاء في خدمة الوطن.