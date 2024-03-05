28 مرشحا في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

28 مرشحا في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”

تقدم 28 مرشحا اليوم الثلاثاء الى إدارة شؤون الإنتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل.

وبذلك يصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشح بالأمس 70 مرشحا 68 منهم من الذكور ومرشحتين فقط من الإناث.

وجاءت أسماء المرشحين في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2024) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الإنتخابية وفق الآتي: – الدائرة الانتخابية الأولى 7 مرشحين هم : (صالح أحمد عاشور – عبدالله محمد الطريجي – عبدالوهاب عبدالرحمن الكندري – علي حسين الموسى – محمد سند حنيف – محمد عباس حياه – محمد عبدالله المطر).

الدائرة الانتخابية الثانية 5 مرشحين هم: (ثامر خالد العنزي – حامد محري البذالي – خليل إبراهيم الصالح – سعد خالد الفجي – طلال محمد المطيري).

الدائرة الانتخابية الثالثة مرشحان فقط هما: (أحمد نبيل الفضل – حمد عبدالرحمن العليان).

الدائرة الإنتخابية الرابعة 6 مرشحين هم: (بدر لافي المطيري – عادل جساب السعيدي – عبدالله ناصر العلاج – فايز غنام المطيري – فواز عيد الهبله – مطلق عويد العنزي).

الدائرة الإنتخابية الخامسة 8 مرشحين هم: (أحمد عبدالله العازمي – جابر خالد السبيعي – عايض عبدالهادي العجمي – عايض نايف العتيبي – عبدالله حشر البرغش – فيصل محمد الكندري – محمد مساعد الدوسري – مرزوق فالح العازمي).

وكانت إدارة شؤون الإنتخابات افتتحت أمس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 مارس الحالي.