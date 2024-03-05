سمو أمير البلاد يبعث ببرقية شكر إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا نصها: “صاحب السمو الأخ العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،، يطيب لنا ونحن نغادر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد زيارة دولة أن نعرب لسموكم عن أصدق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان لما أسبغتموه علينا وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة بالغة وكرم ضيافة كانا لهما وقع طيب في نفوسنا وعكسا عمق الروابط والوشائج الأخوية التاريخية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.

ونود في هذا الصدد أن نشيد بالمكانة الرفيعة التي يحظى بها بلدكم الشقيق على الساحتين الإقليمية والدولية مؤكدين حرصنا على مواصلة التعاون المثمر في شتى المجالات وترسيخه بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا ويعود نفعه عليهما وشعبيهما الشقيقين.

كما أود أن أعبر لسموكم عن بالغ امتناني وعميق شكري على منحي (وسام زايد) مؤكدا اعتزازي بهذا الوسام الرفيع مستذكرا بالحب والإجلال الاسم الذي يحمله والإرث الكبير الذي تركه صاحبه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) مثمنا هذه البادرة الأخوية الكريمة من لدن سموكم لما تجسده من معاني الأخوة الوثقى التي تجمعنا.

وندعو الله (عز وجل) أن يديم على سموكم موفور الصحة وتمام العافية وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق التقدم والرخاء في ظل قيادة سموكم الحكيمة.

وتقبلوا سموكم خالص التقدير،،،” .