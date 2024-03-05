إقلاع الطائرة الـ45 من الجسر الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة بـ10 أطنان من المساعدات

إقلاع الطائرة الـ45 من الجسر الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة بـ10 أطنان من المساعدات

أقلعت الطائرة الإغاثية الـ45 من الجسر الجوي الكويتي من قاعدة عبدالله مبارك الجوية صباح اليوم الثلاثاء متجهة إلى مطار عمان في الأردن وعلى متنها 10 أطنان من المواد الإغاثية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأكد المدير العام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع استمرار مساعدات الجمعية والجسر الجوي الكويتي لدعم الأهل في غزة تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

ولفت العون إلى الدور الكبير الذي تؤديه الكويت باعتبارها مركزا للعمل الإنساني العالمي ووقوفها إلى جانب الأشقاء في فلسطين لاسيما في قطاع غزة في وجه عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إن المساعدات الإنسانية تأتي في إطار الدعم الكامل من الكويت للشعب الفلسطيني الشقيق في وجه الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا جراء استمرار العدوان الصهيوني المدمر.

وأوضح أن الطائرات الإغاثية يرافقها متطوعون لتسليم المساعدات الإنسانية للهلال الأحمر الأردني معربا عن أمله أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبر عن الشكر لوزارتي الخارجية والدفاع الكويتيين وحرصهما على التواصل الدائم وتوفير جميع احتياجات الشعب الفلسطيني وتسهيلهما لعمليات نقل المساعدات.

وأوضح أن قوات سلاح الجو الأردني قامت قبل أسبوع بعملية إنزال جوي إلى قطاع غزة لأجهزة ومعدات طبية كبيرة مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي معبرا عن بالغ الشكر للأشقاء في الأردن على التعاون والتنسيق لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة.

وذكر أن حملة (أغيثوا فلسطين) عبر الموقع الالكتروني للجمعية تهدف لدعم الأشقاء في فلسطين لاسيما بقطاع غزة من خلال توفير المستلزمات الغذائية والطبية إضافة إلى مشروع إفطار الصائم الذي تعتزم الجمعية القيام به في شهر رمضان الفضيل.