سمو أمير البلاد يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة دولة

سمو أمير البلاد يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في زيارة دولة

حفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك في زيارة دولة.

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد محمد العتيقي وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح ومعالي الشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح الصباح ومعالي الشيخ مبارك فهد السالم الصباح ومعالي الشيخ جابر فيصل السعود الصباح ومعالي الشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح ومعالي الشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي معالي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.