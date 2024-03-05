حمد العليان يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثالثة

أعلن النائب السابق حمد العليان ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثالثة.

وقال العليان:” انطلاقاً من أمةٍ لا سبيل لنا إلا حمايتها وصون إرادتها، ودستور لن نحيد عن الدفاع عنه والوقوف بصفه، وحُكم السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً.

وامتداداً لمسيرة الإنجاز وتكريساً لمكافحة كل أوجه الفساد، وعملاً بمبدأ: من الأمة ابتدأتُ ولها أعود، ومن دستورها أستنير.

أعود للأمة “بصوت أعلى وإرادة أقوى” لخوض انتخابات مجلس الأمة 2024.

وعليه، وبعد التوكل على الله ثم بدعم أهل الكويت الأوفياء، سأتقدم بعد قليل بأوراق ترشحي عن الدائرة الثالثة، التي تشرفتُ بنيل ثقة أهلها في الانتخابات الماضية.

والله ولي التوفيق”.