سمو أمير البلاد يبعث برسائل شكر الى وزيري الاعلام والتربية ورئيسة مركز العمل التطوعي على جهودهم في إعداد أوبريت “قصة وطن”

سمو أمير البلاد يبعث برسائل شكر الى وزيري الاعلام والتربية ورئيسة مركز العمل التطوعي على جهودهم في إعداد أوبريت “قصة وطن”

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسائل شكر إلى معالي عبدالرحمن بداح المطيري وزير الاعلام والثقافة – رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد الوطنية والمناسبات الوطنية والى معالي د.عادل محمد عبدالله العدواني وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والى سعادة الشيخة أمثال الاحمد الجابر الصباح رئيسة مركز العمل التطوعي – أمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالاعياد والمناسبات الوطنية أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص شكره وتقديره على الجهود المبذولة في الاعداد والتنسيق للاوبريت الوطني (قصة وطن) الذي أقامته وزارة التربية برعاية وحضور سموه رعاه الله وذلك بمناسبة الاحتفالات بذكرى الاعياد الوطنية لهذا العام 2024م.

مشيدا سموه حفظه الله بما تميز به هذا الاوبريت من مستوى فني رفيع وبما تضمنه من تجسيد لمعاني الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي وبالاداء المتميز للطلاب والطالبات الذين شاركوا في تقديم هذا الاوبريت الوطني على أكمل وجه والذي أسهم في نجاحه وإخراجه بحلته الجميلة.

سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع للارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق التقدم والازدهار.