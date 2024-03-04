وزير الإعلام: شرف كبير تفضل سمو أمير البلاد برعاية وحضور أوبريت “قصة وطن”

أعرب وزير الإعلام والثقافة رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري عن تشرفه وسعادته وأعضاء اللجنة وفريق الأوبريت الوطني (قصة وطن) بتشريف سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ورعاية سموه وحضوره الأوبريت على مسرح قصر بيان صباح اليوم الاثنين ضمن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية.

وقال الوزير المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن تشريف وحضور القيادة السياسية لهذا العمل الوطني ممثلة بسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وكبار الشيوخ والمسؤولين بالدولة لدلالة تؤكد ما حمله وعبر عنه الأوبريت من محبة وقيم وطنية راسخة في وجداننا جميعا.

ولفت إلى أن أوبريت (قصة وطن) جسد في لوحاته الفنية مضامين وطنية يؤكدها تاريخ وطننا الغالي وترسخ لمفاهيم الوحدة الوطنية والتلاحم والمحبة بين القيادة والشعب في سيرة هذا الوطن العطرة وما قدمه أبناؤه من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة وباقية إلى الأبد كونها نبراسا نقتدي به ونحمله إلى الأجيال المتعاقبة للحفاظ على وطننا الغالي والعمل على نهضته وتطوره.

وثمن الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة التربية وعلى رأسها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني وكل قطاعات الوزارة وجميع أبنائنا الطلاب والطالبات المشاركين في الأوبريت الذي يجسد المعاني الوطنية ومحبة الوطن وما بذلوه من جهود ملحوظة لإنجاح هذا العمل الوطني الكبير.

وأعرب عن خالص الشكر لجهود الأخوات والإخوة في اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية وفي مقدمتهم المنسق العام للجنة الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح وممثلو جميع الجهات المشاركة على كل الجهود المبذولة في متابعة مراحل التحضير والإعداد والتدريب وصولا للعرض النهائي المميز لهذا الأوبريت.

وأثنى الوزير المطيري على العمل المخلص من الكوادر الوطنية في وزارة الإعلام والشركة المنفذة للأوبريت الوطني (قصة وطن) بما يمثل الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص وبما يؤكد على ما نملكه من طاقات بشرية وظفت الإمكانيات التكنولوجية ليظهر لنا هذا الإبداع في هذا العمل الوطني.