بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 6.35 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 6.35 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 35ر6 نقطة ليبلغ مستوى 51ر7432 نقطة بنسبة انخفاض 09ر0 بالمئة.

وتم تداول 9ر205 مليون سهم عبر 12954 صفقة نقدية بقيمة 6ر46 مليون دينار (نحو 13ر142 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 91ر10 نقطة ليبلغ 09ر6079 نقطة بنسبة انخفاض 18ر0 بالمئة من خلال تداول 3ر104 مليون سهم عبر 5936 صفقة نقدية بقيمة 3ر13 مليون دينار (نحو 5ر40 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 44ر5 نقطة ليبلغ مستوى 26ر8150 نقطة بنسبة انخفاض 07ر0 بالمئة من خلال تداول 6ر101 مليون سهم عبر 7018 صفقة بقيمة 2ر33 مليون دينار (نحو 26ر101 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 71ر30 نقطة ليبلغ 56ر5932 نقطة بنسبة انخفاض 51ر0 بالمئة من خلال تداول 3ر75 مليون سهم عبر 4023 صفقة نقدية بقيمة 9ر10 مليون دينار (نحو 2ر33 مليون دولار).

وكانت شركات (مدار) و(تمدين أ) و(الإماراتية) و(العقارية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(خليج ب) و(التجارية) و(استثمارات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (نور) و(أرجان) و(منشآت) و(م الأعمال) الأكثر انخفاضا.