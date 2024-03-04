سمو أمير البلاد يشمل برعايته وحضوره حفل الأوبريت الوطني “قصة وطن”

تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أقيم صباح اليوم حفل الأوبريت الوطني (قصة وطن) وذلك على مسرح قصر بيان.

وشهد الحفل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي وكبار المسؤولين بالدولة.

واستهل الحفل بالسلام الوطني بعدها بدأ الأوبريت الوطني (قصة وطن) حيث قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية بتقديم لوحات فنية متنوعة حول تاريخ دولة الكويت ونشأتها وترابط أهلها الذين جمعهم حب الوطن والانتماء والولاء لأرضه ولوحات جسدت اروع صور اللحمة لشعوب دول الخليج العربي وتكاتفهم سعيا نحو تحقيق امالهم وتطلعاتهم المستقبلية ولوحات حول خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والذي يشكل نبراسا في أسمى معاني حب الوطن الغالي والإخلاص له.

هذا وقد تم تقديم هدية تذكارية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله بهذه المناسبة.

وغادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.