وزارة الإعلام: مركز إعلامي مجهز بكل الخدمات للإعلاميين لتغطية تسجيل مرشحي “أمة 2024”

قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي اليوم الاثنين إن الوزارة قامت بتجهيز المركز الإعلامي المصاحب لعملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) بالتعاون مع وزارة الداخلية وتزويده بكل الخدمات لتسهيل عمل الإعلاميين لتغطية هذا الحدث الديمقراطي بالشكل المناسب.

وأضاف السبيعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال وجوده في إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية أن المركز الإعلامي مجهز بجميع الخدمات الخاصة بعمل الإعلاميين من الهندسة الصوتية وكذلك من التلفزيون مع وجود منصة تصريحات مميزة لنقل تصريحات المرشحين.

وبين أن وزارة الإعلام فتحت باب التسجيل لوسائل الإعلام الراغبة بتغطية الانتخابات من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي.

وذكر أن الوزارة استقبلت بشأن تغطية الانتخابات أكثر 380 طلبا تقدمت بها وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة وإلكترونية وكذلك من القنوات والصحف الخاصة التي لديها ترخيص داخل دولة الكويت من مكاتب تمثيلية وتم تسليم 290 هوية إلى الآن وجار استكمال بيانات الطلبات المتبقية.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية بدأت منذ الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين استقبال طلبات المرشحين والمرشحات إلى انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) في اليوم الأول لفتح باب الترشح الذي يستمر حتى 13 مارس الجاري.