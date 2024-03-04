الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي

وزارة الإعلام: مركز إعلامي مجهز بكل الخدمات للإعلاميين لتغطية تسجيل مرشحي “أمة 2024”

4 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

قال الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي اليوم الاثنين إن الوزارة قامت بتجهيز المركز الإعلامي المصاحب لعملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) بالتعاون مع وزارة الداخلية وتزويده بكل الخدمات لتسهيل عمل الإعلاميين لتغطية هذا الحدث الديمقراطي بالشكل المناسب.

وأضاف السبيعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال وجوده في إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية أن المركز الإعلامي مجهز بجميع الخدمات الخاصة بعمل الإعلاميين من الهندسة الصوتية وكذلك من التلفزيون مع وجود منصة تصريحات مميزة لنقل تصريحات المرشحين.

وبين أن وزارة الإعلام فتحت باب التسجيل لوسائل الإعلام الراغبة بتغطية الانتخابات من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس الماضي.

وذكر أن الوزارة استقبلت بشأن تغطية الانتخابات أكثر 380 طلبا تقدمت بها وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة وإلكترونية وكذلك من القنوات والصحف الخاصة التي لديها ترخيص داخل دولة الكويت من مكاتب تمثيلية وتم تسليم 290 هوية إلى الآن وجار استكمال بيانات الطلبات المتبقية.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية بدأت منذ الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين استقبال طلبات المرشحين والمرشحات إلى انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) في اليوم الأول لفتح باب الترشح الذي يستمر حتى 13 مارس الجاري.

المصدر
كونا
الوسوم
4 مارس، 2024
0 36 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو أمير البلاد يستقبل نائب الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة زيارتها للبلاد

4 مارس، 2024

السفير الإماراتي: زيارة سمو أمير الكويت إلى الإمارات غدا محطة مهمة في العلاقات بين البلدين الشقيقين

4 مارس، 2024

قنصل الكويت في دبي: زيارة سمو أمير البلاد للإمارات غدا لبنة جديدة تضاف لمسيرة العلاقات الأخوية

4 مارس، 2024

وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض

3 مارس، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى