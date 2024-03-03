الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعون بايدن للضغط على الاحتلال لوقف الحرب في غزة

الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعون بايدن للضغط على الاحتلال لوقف الحرب في غزة

دعا أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس جو بايدن للضغط على الاحتلال لإعلان وقف إطلاق النار في غزة، مشيرين إلى مقتل مدنيين فلسطينيين مؤخرا في الحرب ضد حركة حماس وما وصفوه بأنه تأخر أمريكي في التعامل مع الأزمة الإنسانية.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ويب ديك دوربين في برنامج “حالة الاتحاد” الذي تبثه شبكة “سي ان ان” “يجب أن يتوقف هذا القتل للأشخاص الأبرياء هناك.. الوضع الطبي على الأرض هناك مروع، مروع”.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حماس قولها إنها ستجري محادثات في القاهرة اعتبارا من اليوم الأحد بشأن إطار عمل قد يؤدي إلى إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس السبت إن الاحتلال وافقت بشكل أساسي على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، إذا التزمت حماس بإطلاق سراح الرهائن المصنفين كضعفاء، ومن بينهم النساء والمرضى والمصابون وكبار السن.

ومع تعرض إدارة بايدن لضغوط سياسية داخلية للتصدى لمعاناة المدنيين الفلسطينيين، أسقطت القوات الأمريكية والأردنية جوا نحو 38 ألف وجبة على طول ساحل غزة أمس السبت. ومن المقرر القيام بالمزيد من عمليات الإنزال الجوي لمساعدات.

وقال دوربين “فكرة الإنزال الجوي، أؤيد هذا، ولكن هذا لن يحل المشكلة” وحث الإدارة على “الضغط من اجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار والتعامل مع الأزمة الإنسانية في أسرع وقت ممكن”.