شعيب شعبان يعلن ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية

أعلن النائب السابق شعيب شعبان ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية.

وقال شعبان: “لأن المبادئ لا تتجزأ و لا تسقط بالتقادم و لأن مصلحة الوطن والشعب ومستقبلهم تسمو وتعلو على كافة الإعتبارات وإلتزاماً بقسمنا لأداء واجبنا الوطني الرقابي والتشريعي وفق ما رسخه دستور 1962 بأن السيادة كانت ولازالت وستبقى للأمة مصدر السلطات جميعاً.

مستعيناً بالله تعالى وبدعم أخواني و أخواتي أبناء الشعب أعلن ترشحي لإنتخابات مجلس الأمة 2024 عن الدائرة الثانية سائلين المولى عز و جل التوفيق و السداد”.