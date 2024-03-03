وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض

ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ159 الذي عقد اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض. وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات.

كما عقد على هامش أعمال الإجتماع الوزاري اجتماعات مشتركة بين دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. وأكد المجلس الوزاري على أهمية خطة العمل المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مجلس التعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في كافة المجالات.

كما أكد المجلس الوزاري على أن الاجتماع مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أتى في إطار العلاقة والشراكة الإستراتيجية المتميزة مع الأردن و بناء على قرار المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في دورته الـ32 بشأن تأسيس شراكة استراتيجية بين دول مجلس التعاون والأردن.

كما انعقد اجتماع بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة في إطار العلاقات الوثيقة والشراكة الإستراتيجية المتميزة بين الجانبين.