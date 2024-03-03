وزيرة الأشغال: متابعة ملاحظات الجهات الرقابية المتعلقة بمواقف الطائرات والمباني الخدمية بمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت

أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان الاهتمام بملاحظات الجهات الرقابية على مناقصة الحزمة رقم (3) المتعلقة بمواقف الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد في مطار الكويت.

وقالت المشعان في تصريح صحفي اليوم الأحد إنها طلبت تشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم في عضويتها جامعة الكويت والفتوى والتشريع ووزارة المالية وذلك التزاما بمبدأ الشفافية وتطبيق القانون حفاظا علي المال العام وفق المادة (17) من الدستور للتحقق من إجراءات الترسية والتأكد من صحتها أو شبهاتها على أن ترفع تقريرا عاجلا يتضمن الأخطاء في حال وجودها وأسماء من تسبب بها تمهيدا لمحاسبة المخالفين.

وشددت على أن “طرح وترسية المناقصات يجب أن يتم الالتزام به وأن يتم بشفافية تامة وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية واللائحية وأن تأخذ الملاحظات التي تبديها الجهات الرقابية بعين الاعتبار تحقيقا للمصلحة العامة وبما يتوافق مع المحافظة على المال العام وكذلك تنفيذ المشاريع في أوقاتها وجودتها”.

ولفتت إلى أنها لن تتوانى عن محاسبة كل مخالف تثبت مخالفته وإلغاء كل إجراء تم اتخاذه يحيد عن القوانين والقرارات المعمول بها”.