أمين عام مجلس التعاون: الأمن المائي لمصر والسودان “جزء لا يتجزأ” من الأمن القومي العربي

أمين عام مجلس التعاون: الأمن المائي لمصر والسودان “جزء لا يتجزأ” من الأمن القومي العربي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد أن الأمن المائي لمصر والسودان “جزء لا يتجزأ” من الأمن القومي العربي مشددا على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل.

وأشار البديوي في كلمة خلال اجتماع وزاري خليجي مصري في الرياض إلى دعم دول مجلس التعاون ومساندتها لجميع المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف (سد النهضة) الإثيوبي بما يراعي مصالح الأطراف كافة.

وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

وأظهر البديوي في كلمته حرص المجلس على تعزيز “العلاقات التاريخية المتميزة” مع مصر ودعم التعاون بين الجانبين وتطويره في مختلف المجالات قائلا إن مصر تشكل لدول مجلس التعاون “بعدا عربيا هاما وشريكا أخويا استراتيجيا لا غنى عنه”.

وأفاد بأن هذا الاجتماع له بعدان مهمان أولهما الرغبة المشتركة للتباحث حول السبل المثلى لمواجهة التحديات في المنطقة وثانيهما “ينطلق من عزمنا نحو تعزيز التعاون المشترك وفق أسس استراتيجية واضحة المعالم الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية مباشرة على دولنا وعلى الجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الدولي”.

وحول الشأن الفلسطيني أكد البديوي وقوف مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وبالأخص ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطه من جرائم ترتكب بشكل يومي وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.

وجدد المطالبة بالإيقاف الفوري لإطلاق النار وللعمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي وبضمان توفير وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة إلى جانب مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف “جاد وحازم” لتوفير الحماية للمدنيين في القطاع.

وأشار إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها السعودية في سبتمبر 2023 حول الشراكة مع مصر والأردن والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء عملية السلام والتوصل إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الخليجي المصري ينعقد على هامش أعمال الاجتماع الوزاري ال159 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت في الرياض في وقت سابق من اليوم بمشاركة وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا.