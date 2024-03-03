وزارة العدل تدشن الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

وزارة العدل تدشن الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

3 مارس، 2024
0 35 دقيقة واحدة

دشنت وزارة العدل الموقع الرسمي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإطلاق حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي (اكس) و(انستغرام) و(فيسبوك).

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إنه تم إنشاء اللجنة بقرار مجلس الوزراء في 5 فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون إسلامية المستشار فيصل الغريب وعضوية كافة الجهات المعنية.

وأضافت أن رؤية اللجنة تتلخص بكويت خالية من الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومناهضته والسعي لمجتمع واع بمخاطر هذه الظاهرة ويسعى نحو القضاء عليها مبينة أن من أهدافها أيضا التعرف على المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص وتوفير الحماية والدعم لهم والتدريب والتأهيل المتخصص للعاملين في الجهات المعنية.

وذكرت أنها تهدف كذلك إلى نشر الوعي بين جميع فئات المجتمع وأصحاب العمل والعمالة واستخلاص ذلك من القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز اطر التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

ودعت اللجنة المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن (25589696) والبريد الإلكتروني ([email protected]).

المصدر
كونا
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3 مارس، 2024
0 35 دقيقة واحدة

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