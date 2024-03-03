القوة البحرية تنفذ غدا رماية تدريبية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحرية

القوة البحرية تنفذ غدا رماية تدريبية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحرية

أعلن الجيش الكويتي اليوم الأحد أن القوة البحرية ستنفذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية يوم غد الاثنين من الساعة السادسة صباحا حتى الخامسة مساء في ميدان الرماية البحرية.

وقال الجيش الكويتي في بيان صحفي إن ميدان الرماية البحرية (C) المشار إليه يقع على مسافة 5ر16 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.

ودعا البيان المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا على سلامة الجميع.