بلدية الكويت تستقبل غدا طلبات المرشحين لترخيص المقار والإعلانات الانتخابية

أعلنت بلدية الكويت اليوم الأحد عن فتح باب استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والإعلانات الإنتخابية اعتبارا من يوم غد الاثنين بجميع افرع البلدية في المحافظات.

وقال المدير العام للبلدية سعود الدبوس في بيان صحفي إن فتح باب استقبال طلبات المرشحين يأتي بعد نشر مرسوم الدعوة لانتخابات البرلمانية في الجريدة الرسمية اليوم.

وأضاف الدبوس أن لجنة البلدية لانتخابات مجلس الامة 2024 تعكف على انهاء التحضيرات والاستعدادات لتسخير كافة إمكانات وطاقات البلدية من أجل إظهار العرس الديمقراطي لانتخاب أعضاء مجلس الامة الذي حدد له موعد الإقتراع في يوم الخميس الموافق 4 أبريل المقبل.

ودعا كافة المرشحين لخوض الانتخابات عند تقديم طلبات ترخيص المقار والاعلانات الانتخابية إلى ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لترخيص المقر الانتخابي.

وبين أن المستندات المطلوبة هي صورة البطاقة المدنية للمرشح وصورة من كتاب الترشيح وكتاب من صاحب العلاقة وكذلك موافقة وزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام على موقع المقر ودفع رسوم الترخيص له وقدرها 200 دينار كويتي عن طريق (كي نت) وتأمين قدره 500 دينار لاستخراج ترخيص مؤقت للمقر الانتخابي بشكل رسمي.