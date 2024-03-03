الهلال الأحمر الكويتي

الهلال الأحمر الكويتي تطلق مشروع السلال الغذائية وإفطار الصائم للأشقاء في فلسطين

3 مارس، 2024
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أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد استعداداها لشهر رمضان المبارك بإطلاق مشروع السلال الغذائية وإفطار الصائم للأشقاء في فلسطين من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تحت شعار (أغيثوا فلسطين).

وقالت الأمين العام في (الهلال الاحمر) مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجمعية تواصل جهودها في مختلف المجالات الغذائية والطبية وغيرها في فلسطين لاسيما قطاع غزة ضمن الرسالة الإنسانية السامية ونهج دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا للتخفيف من المعاناة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينون واستكمالا لعدة مشاريع إغاثية سابقة.

وأضافت البرجس أن هذا العمل واجب انساني وأخوي يحرص أهل الكويت على تأديته لأشقائهم الصامدين في فلسطين مشيرة إلى أن الشهر الفضيل فرصة ملائمة لمد يد العون للأشقاء في فلسطين وتخفيف المعاناة الإنسانية عنهم لما يتعرضون لهم من الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.

وأوضحت أن مشروع إفطار الصائم في فلسطين سيستمر طوال شهر رمضان المبارك مؤكدة أهمية دعم الجمعية لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في وجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إنه “من واجبنا الإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين وما يعانونه من ويلات الحرب من قبل الكيان الصهيوني يأتي مشروع السلة الغذائية وإفطار الصائم تلبية لحاجاتهم ومن باب الإخاء والتعاضد وذلك بالمساهمة عبر التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تحت شعار (اغيثوا فلسطين)”.

وأشارت إلى مواصلة جمعية الهلال الأحمر الكويتي جهودها لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما في قطاع غزة وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها للتخفيف عن الأشقاء.

المصدر
كونا
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3 مارس، 2024
0 35 دقيقة واحدة

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