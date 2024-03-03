“الإعلام”: لا يسمح للوسائل الإعلامية إجراء استطلاعات الرأي الانتخابية إلا بالترخيص اللازم

“الإعلام”: لا يسمح للوسائل الإعلامية إجراء استطلاعات الرأي الانتخابية إلا بالترخيص اللازم

أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي أنه لن يتم السماح للوسائل الإعلامية المرخصة إجراء استطلاعات الرأي ذات الصلة بالشأن الانتخابي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

وقال السبيعي في تصريح اليوم الأحد إن الاستطلاعات يجب أن تتم وفق شروط وضوابط محددة تتمثل بالموضوعية والمهنية وألا تتضمن المحظورات المنصوص عليها قانونا.

وأوضح أن هناك فرقا مختصة بوزارة الإعلام ستكون مخولة بطلب ذكر الجهة التي أجرت الاستطلاع وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين بالعينة المستطلعة.

وشدد على ضرورة الالتزام بعدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو النسب النهائية الرسمية قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف ذلك.

ولفت إلى أنه يمكن الحصول على الترخيص الخاص باستطلاعات الرأي عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق.