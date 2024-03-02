“زين” و”سامسونج” تُوقّعان مُذكّرة تفاهم استراتيجية

أعلنت زين عن توقيعها مُذكّرة تفاهم استراتيجية مع شريكها العالمي سامسونج على هامش أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات (MWC 2024) في برشلونة، وذلك لبحث أطر التعاون المُستقبلي، واستكشاف الفرص للتوسّع بشراكتهما لتقديم أحدث الحلول والابتكارات التكنولوجية لقطاعي الأفراد والأعمال في السوق الكويتي.

وشهد حفل توقيع الاتفاقية حضور الرئيس التنفيذي بالتكليف في زين الكويت نواف الغربللي، ورئيس سامسونج الخليج دووهي لي، والرئيس التنفيذي للاستثمار والتحوّل الرقمي بمجموعة زين مالك حمّود، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين الكويت مشعل الكندري، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق، والمدير التنفيذي للمبيعات في سامسونج الخليج فادي أبو الشامات، وعدد من مسؤولي الشركتين.

وتهدف مُذكّرة التفاهم لبحث أطر التعاون المُستقبلي بين زين وسامسونج لمواصلة الشراكة الاستراتيجية المُمتدة بينهما، والتي شهدت العديد من النجاحات على المستويين التشغيلي والتجاري في السوق الكويتي مؤخّراً، كما تضع الاتفاقية عدداً من الركائز للتوسّع في الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركتان للدفع بالخدمات والحلول التي تُقدّمانها إلى مستويات جديدة ومتطورة، وذلك بما يتماشى مع رؤيتهما المُشتركة لتوظيف الابتكار وتحقيق النمو المُستدام في قطاعي الأفراد والأعمال.

وفي إحدى النجاحات السابقة لهذه الشراكة، استضافت زين مؤخراً حفلاً خاصاً للاحتفاء بإطلاق سلسلة أجهزة سامسونج Galaxy S24 الجديدة كُلياً، والذي شهد حضور مسؤولي الإدارة التنفيذية من الشركتين، وبتواجد عملاء زين المُميزين من عُشّاق أجهزة سامسونج، وصانعي المحتوى والمجتمع التقني المحلّي، والذين حظوا بفرصة تجربة الأجهزة الجديدة عن قرب والتعرّف على مُميزاتها الثورية قبل موعد إطلاقها الرسمي.

وقدّم الحفل فرصة خاصة وحصرية لتجربة السلسلة الجديدة التي تضمنت جهاز S24 Ultra الأفضل في فئته، وجهاز S24+ وجهاز S24، لتعريف العملاء والمجتمع التقني على المُميزات الثورية التي تُقدّمها هذه الأجهزة المُعززة بالذكاء الاصطناعي.

وفي إنجازٍ سابق، تفرّدت زين قبل عامين بكونها أوّل شركة اتصالات في العالم تُطلق تقنية Vo5G (الاتصال عبر الجيل الخامس) بتغطية شاملة لجميع مناطق الكويت على أحدث أجهزة سامسونج، والتي وفّرت المكالمات الصوتية فائقة الجودة لعملائها على شبكتها للجيل الخامس الأكبر في البلاد، لتُثبت أن شبكتها هي الاختيار الأول والأمثل للاستفادة الكاملة من التقنيات الثورية التي تُقدّمها أجهزة سامسونج بمختلف أجيالها.

وتحتل زين المركز الريادي في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلّي عبر منظومتها المتينة من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، حيث تستمر الشركة بقيادة الابتكار بفضل استثمارها المُبكّر في البنية التحتية التقنية وجهود كوادرها الوطنية لتقديم أفضل الحلول والخدمات لأكبر قاعدة عملاء في البلاد.

الغربللي ولي يتوسطّان مسؤولي زين وسامسونج