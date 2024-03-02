الدوري الإنكليزي: نونييس يمنح ليفربول فوزا قاتلا

خرج ليفربول من عنق الزجاجة ضد نوتنغهام فوريست عندما سجل له مهاجمه الاوروغوياني البديل داروين نونييس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع السبت في المرحلة السابعة والعشرين من بطولة انكلترا لكرة القدم.

ورفع ليفربول رصيده الى 63 نقطة متقدما بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي بطل المواسم الثلاثة الماضية والذي يستضيف جاره مانشستر يونايتد الاحد في مباراة ديربي المدينة.

يذكر ان ليفربول يستضيف مانشستر سيتي في لقاء قمة في العاشر من الشهر الحالي.

استمر غياب النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول بداعي الاصابة بالاضافة الى حارس مرماه البرازيلي اليسون بيكر ومدافعه ترنت الكسندر ارنولد.

وفك ليفربول بالتالي عقدة استمرت طويلا في ملعب سيتي غراوند حيث فشل في الفوز في اخر 13 زيارة له في مختلف المسابقات المحلية، وكان اخر فوز له في تشرين الاول/اكتوبر عام 1984.

كان ليفربول الفريق الاكثر استحواذا على الكرة لكن من دون فعالية على مرمى نوتنغهام فوريست الذي سنحت له الفرصة الاولى لمهاجمه البلجيكي الدولي ديفوك اوريغي لاعب ليفربول السابق لكنه سدد قرب القائم من مشارف المنطقة (14).

انقذ حارس ليفربول الايرلندي كاويمهين كيليهر مرماه من هدف أكيد اثر انفراد للسويدي أنتوني ايلانغا عقب هجمة مرتدة سريعة (25).

وفي اول كرة خطرة لليفربول اطلق الارجنتيني الكسيس ماكاليستر بطل العالم مع منتخب بلاده كرة قوية تصدى لها حارس نوتنغهام فوريست (50).

ورمى ليفربول بكل ثقله في الدقائق العشرين الاخيرة وعندما كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي واهدار ليفربول نقطتين ثمينتين في السباق نحو اللقب، نجح نونييس في الارتقاء ليسدد الكرة برأسه داخل الشباك مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.