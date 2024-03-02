ماراثون بنك الخليج يواصل النجاح.. الآلاف يمارسون الرياضة

في يومي رياضي من طراز رفيع، وفي أجواء كرنفاليه رائعة، نجح في جمع الآلاف من الرياضيين وعشاق رياضة الجري من مختلف فئات المجتمع، انطلق صباح أمس ماراثون بنك الخليج 642، أحد أهم الفعاليات الرياضية والاجتماعية في البلاد، والوحيد في الكويت المصنف عالميا، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي ومسؤولي الإدارة التنفيذية .

برعاية رئيسية من بنك الخليج، وتنظيم مميز من شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية، انطلق جموع المتسابقون، من مختلف فئات المشاركين في الصباح الباكر، من نقطة البداية عند سوق شرق، تحت أجواء صافية يملؤها النشاط والحيوية، ويزيدها حماساً خط سير المارثون الذي يمر بأبرز معالم مدينة الكويت، وفي مقدمتها أبراج الكويت ومركز جابر الأحمد الثقافي، والمسجد الكبير، وسوق المباركية، ومبني بنك الخليج الرئيسي وغيرهم.

دعم الرياضية

أشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي بالإقبال الكبير على المشاركة في ماراثون بنك الخليج 642، الذي يوفر فرصة جيدة لهواة ومحترفي سباقات الجري.

ودعا شركات القطاع الخاص إلى أن يحذو حذو بنك الخليج في تنظيم فعاليات رياضية على هذا المستوى المتميز، على أن تتبنى كل شركة رياضة خاصة بها، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم تلك الجهود التي تعد جانب هام ومكمل لجهود الدولة في دعم الأنشطة الرياضية.

تنوع كبير

وبهذه المناسبة، قال مدير الخدمات المصرفية الشخصية السيد/ محمد القطان: ” نحن سعداء بالإقبال الملحوظ هذا العام على المشاركة في منافسات ماراثون بنك الخليج 642، والتنوع الكبير للمشاركين من مختلف الفئات والأعمار، من عدائين ومبتدئين، وعائلات من جميع الأعمار، وهو ما يعكس التزام بنك الخليج بالعمل على تعزيز الاستدامة المجتمعية، وتمكين الناس من قضاء يوم رياضي عائلي ممتع “.

وأشار إلى أن مارثون بنك الخليج بات علامة مميزة لسباقات الجري محلياً وعالمياً، ويمثل مبادرة رياضية واجتماعية وصحية، ينتظرها الجميع داخل الكويت وخارجها سنوياً، كما يمثل دعوة لتغير نهج وأسلوب الحياة، لتكون الرياضة جزء من الحياة اليومية لجميع أفراد الأسرة.

وأكد حرص بنك الخليج على ترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، من خلال إطلاق مبادرات نوعية مختارة ورعاية فعاليات ذات تأثير قوي بالمجتمع، مشيراً إلى الحالة الايجابية التي خلقها ماراثون بنك الخليج لزيادة الوعي الصحي وأهمية ممارسة الرياضة، في مواجهة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض السكر والسمنة والقلب.

واختتم القطان تصريحاته بالقول ” لا يسعنا في هذا الحدث المميز إلا أن نشكر جميع الجهات التي جعلت هذا اليوم مناسبة رياضية واجتماعية مميزة لا تنسى، ونخص بالشكر وزارت “الداخلية” و”الصحة”، و”البلدية “، والهيئة العامة للرياضة، وجميع المتطوعين “.

شركة Suffix

من جانبه، قال المدير العام في شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية، السيد/ أحمد الماجد: ” فخورون بمواصلة الشراكة مع بنك الخليج في تنظيم هذا الحدث الرياضي الاجتماعي المتميز، الذي يواصل حصد النجاح عاماً بعد عام “.

وأضاف: نحن إذ نتطلع إلى رفع مستوى الأحداث الرياضية في المنطقة، من خلال تنظيم فعاليات رياضية متميزة، نعبر عن سعادتنا بالإقبال الكبير على المشاركة في الماراثون، ونجاحنا بالتعاون مع بنك الخليج الراعي الرئيسي توفير فرصة للمشاركين بقضاء يوم رياضي اجتماعي بهذا المستوى الراقي “.

فئات السباق

ويتكون مارثون بنك الخليج هذا العام، من فئات مفتوحة لجميع المتسابقين والمشاركين من مختلف المستويات الرياضية، وهي سباق 5 كيلومترات للمشي أو الجري، وسباق الجري لمسافة 10 كيلومترات، ولمسافة 21 كيلومترا، ويُقبل المشاركون من عمر 11 عاما على سباق 5 كيلومترات، ومن عمر 16 عاما على سباق 10 كيلومترات، و18 عاما لنصف الماراثون.

ويتميز المارثون بكونه الوحيد في الكويت الحاصل على التصنيف من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى ( Road Race Label )، ومسجل ضمن قائمة السباقات الدولية في جمعية الماراثوانات الدولية ( AIMS )، وكذلك يمكن للعداء المشارك في سباق ماراثون بنك الخليج من تجميع نقاط والتأهل الى بطولة العالم للفئات العمرية أكبر من 40 سنة ( AbbottWMM Wanda Age Group Wolrd Rankings ) .

تتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يحظى بها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.

ويلتزم «الخليج» بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والاقتصادي والبيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها إستراتيجياً، بما يعود بالنفع عليه بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام، كما يدعم رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.

ماراثون للأطفال

شهد ماراثون بنك الخليج استحداث فئة جديدة للأطفال من سن 3 إلى 9 سنوات، حيث تنافس المئات من الأطفال على هامش الماراثون، في يوم 29 فبراير الماضي بحديقة الشهيد.

جانب من الفعاليات بجوار المقر الرئيسي لبنك الخليج جانب من فعاليات سباق الأطفال الذى جري تنظيمه في حديقة الشهيد جناح بنك الخليج لاستراحة المتسابقين صورة جماعية لفريق بنك الخليج يتوسهم كبار مسؤولي الإدارة التنفيذية فرحة المتسابقين عند الوصول إلى خط النهاية فعاليات ترفيهية وزير الشباب داوود معرفي في صورة مع عدد مسؤولي الإدارة التنفيذية في البنك وليد خالد مندني ومحمد القطان وأحمد الماجد مع بعض الفائزات وليد خالد مندني ومحمد القطان وأحمد الماجد مع بعض الفائزين