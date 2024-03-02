احتفالاً بالعيد الوطني ويوم التحرير، بنك برقان أطلق إعلان “بلادنا حلوة”، الأغنية المصوّرة الجديدة التي تمثّل الحب الراسخ في قلوب الكويتيين لوطنهم. حيث قام بأدائها مجموعة من الفنانين الشباب كجزء من إعادة تقديم مسرحية “السندباد البحري” المخصّصة للأطفال والتي تعتبر الأولى من نوعها في الكويت والمنطقة. وتعتبر الأغنية أيقونة من التراث الكويتي وجزءاً من الثقافة الأصيلة ورمزاً للفخر بالوطن، كما إنها ذكرى باقية من الزمن الجميل.

وشهدت الساعات الأولى بعد طرح الإعلان عدداً كبيراً من المشاهدات تجاوزت 12 مليون مشاهدة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما احتلت المرتبة الأولى عبر تطبيق أنغامي في الكويت.

وفي تعليقها على هذا النجاح، قالت السيدة/ خلود رضا الفيلي، نائب المدير العام – التسويق والاتصالات في بنك برقان: “لا بيت يشبه الوطن، ولا شعور يضاهي الانتماء إليه، وبمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية، نفتخر بإطلاق إعلان (بلادنا حلوة) بتوزيع جديد لتكون موجّهة لكل من يحمل في قلبه الحب لكويتنا الغالية. ونحن في غاية السعادة لانتشار الأغنية مجدّداً بشكل واسع بين أفراد مجتمعنا، حيث احتلت المركز الأول على تطبيق أنغامي لتؤكد مكانتها في نفوس الجميع وقيمتها كأيقونة تراثية، ويسرّنا حقاً أننا أعدنا إحياء هذا الجزء الحيوي لنقدّمه لأجيال المستقبل بأسلوب رائع”.

وأضافت: “منذ إطلاقها لأول مرة خلال فترة السبعينات كجزء من عرض مسرحية السندباد البحري، أصبحت هذه الأغنية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الكويتية بالنسبة للجميع. كما إن المسرحية الهادفة عزّزت الكثير من القيم المهمة وأسهمت في نشر رسائل تربوية إيجابية، في مقدّمتها حب الوطن. ولذلك عملنا على تقديم المسرحية وتجديد الأغنية بحلّة عصرية وأداء مميّز، كعربون حبّ وتقدير من بنك برقان للشعب الكويتي وتكريماً للفن الأصيل”.

بنك برقان يكشف الستار عن إعلان “بلادنا حلوة” احتفالاً بالأعياد الوطنية

وتابعت الفيلي، قائلة: “أود أن أشكر صناع العمل وشركاء النجاح ممثلين بشركة ترند لتعاونهم وإخلاصهم ابتداءً من عروض مسرحية (السندباد البحري) بحلّتها الجديدة التي لاقت إقبالاً منقطع النظير لما تحمله من ذكريات من الزمن الجميل، وصولاً إلى إعادة توزيعهم لإعلان العيد الوطني (بلادنا حلوة). والشكر موصول إلى المخرج والفنان الموهوب بدر الشعيبي، ونخبة الفنانين الشباب، يعقوب عبدالله، طلال سام، منصور البلوشي، طلال باسم، شيخة العسلاوي، الغالية، خالد الكندري وغيرهم من الفنانين الذين كانوا سبباً رئيسياً ومهماً في نجاح العملين”.

ومن جانبه، قال الفنان طلال سام: “يسرّني أن أتقدّم بالشكر إلى بنك برقان ويسعدني جداً بهذه التجربة المميزة واختياري لتجسيد دور السندباد البحري وهو دور رئيسي ومحوري في المسرحية بجانب نخبة من زملائي الفنانين الشباب. وأيضاً غنائي لأشهر أغنية وهي (بلادنا حلوة) التي تعكس ذكريات الزمن الجميل وأجواء الاحتفالات الوطنية فهذه الأغنية لها مكانة كبيرة بالنسبة لي ولعدة أجيال من الشعب الكويتي. مما يؤكد كمية الحب الذي يحمله الكويتيون في قلوبهم لهذه الأيقونة الفنية”.

الجدير بالذكر أن أغنية “بلادنا حلوة” من كلمات الشاعر والصحفي الراحل عبد الأمير عيسى، ومن ألحان أحمد البابطين، وكان العرض الأول للأغنية خلال مسرحية السندباد البحري عام 1978، والتي قدّمها نخبة من الفنانين، مثل الفنان القدير عبدالرحمن العقل، استقلال أحمد، خالد العبيد، هدى حسين، رجاء محمد، محمد السريع، محمد المسباح.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان، وانطلاقاً من التزامه ببرنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية، سيواصل جهوده الدؤوبة لتقديم أعمال وطنية وفنية تقديراً لكويتنا الحبيبة.

بنك برقان يكشف الستار عن إعلان “بلادنا حلوة” احتفالاً بالأعياد الوطنية