صورة أرشيفية لإلقاء مساعدات فوق غزة

مسؤولان: أمريكا تنفذ أول عملية إسقاط جوي للمساعدات على غزة

2 مارس، 2024
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قال مسؤولان أمريكيان إن الجيش الأمريكي نفذ اليوم السبت أول عملية إسقاط مساعدات إنسانية جوا على غزة.

وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أن الإسقاط الجوي تم باستخدام ثلاث طائرات سي-130.

وقال أحدهما إنه تم إسقاط أكثر من 35 ألف وجبة.

وأوضح البيت الأبيض أن عمليات الإسقاط الجوي ستستمر وأن إسرائيل تدعم هذه المهام.

ونفذت دول أخرى من بينها فرنسا ومصر والأردن عمليات إسقاط جوي لمساعدات على غزة.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في قطاع غزة، أي ما يعادل ربع سكان القطاع، على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

ومع تناول الناس علف الحيوانات من أجل البقاء على قيد الحياة وقول المسعفين إن الأطفال يحتضرون بسبب سوء التغذية والجفاف، تقول الأمم المتحدة إنها تواجه “عقبات هائلة” فيما يتعلق بإدخال المساعدات.

المصدر
رويترز
الوسوم
2 مارس، 2024
0 32 دقيقة واحدة

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