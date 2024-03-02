باريس تعتبر سلطات الاحتلال مسؤولة عن الوضع في غزة

انتقد وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة مع صحيفة “لوموند” الفرنسية نشرت السبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية معتبرا أنها مسؤولة عن منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال ستيفان سيجورنيه “من الواضح أن مسؤولية منع وصول المساعدات (إلى قطاع غزة) هي إسرائيلية”، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني الكارثي “يؤدي إلى أوضاع لا يمكن الدفاع عنها ولا يمكن تبريرها يتحمّل الاحتلال مسؤوليتها”.

وكثّفت فرنسا جهودها مع سلطات الاحتلال من أجل فتح معابر إضافية ودخول شاحنات محملة بمساعدات إنسانية.

لكن ذلك لم يحصل و”تزيد المجاعة من الرعب”، وفق ما أوضح سيجورنيه الذي زار المنطقة قبل شهر.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بعد المأساة التي وقعت الخميس حين أدت نيران الاحتلال والتدافع إلى مقتل 115 شخصا، وفق حركة حماس، خلال توزيع مساعدات إنسانية في القطاع.

ودعا سيجورنيه الجمعة عبر إذاعة “فرانس إنتر” إلى إجراء تحقيق مستقل لاستبيان ما حصل.

والسبت، رأى أن هناك “طريقا مسدودا بشأن رفح” في جنوب القطاع حيث يتكدّس حوالى مليون ونصف مليون فلسطيني، بحسب الأمم المتحدة، على الحدود المغلقة مع مصر، في حين أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو شن هجوم بري قريبا على رفح لإلحاق الهزيمة بالحركة في “معقلها الأخير”.

وأعاد وزير الخارجية الفرنسي تأكيد أن ذلك سيكون “كارثة إنسانية جديدة، نبذل قصارى جهدنا لتفاديها” مذكّرا بأن فرنسا تدعو منذ أشهر إلى وقف دائم لإطلاق النار.

كذلك، أشار سيجورنيه إلى أن “الاعتراف بدولة فلسطينية هو عنصر من عملية السلام يجب استخدامه في الوقت المناسب”.

وعلى صعيد آخر، قال سيجورنيه إن لا انقسام بين فرنسا وألمانيا رغم الخلافات الواضحة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والمستشار أولاف شولتس حول أوكرانيا.

وقال في المقابلة نفسها “ليس هناك خلاف فرنسي-ألماني، نحن نتفق على 80 % من المواضيع”.