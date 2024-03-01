المفوضية الاوروبية تعلن دفع نحو 55 مليون دولار لـ”الأونروا” الأسبوع المقبل

أعلنت المفوضية الاوروبية اليوم الجمعة دفع 50 مليون يورو (09ر54 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) الأسبوع المقبل من أصل 82 مليون يورو (70ر88 مليون دولار) متوقعة للعام الحالي.

وذكرت المفوضية الاوروبية في بيان أنها قررت تخصيص مبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو (56ر73 مليون دولار) لدعم الفلسطينيين في المنطقة عبر شركاء دوليين مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأضافت ان القرار يضاف إلى المساعدات المتوقعة التي سيتم إرسالها ل(أونروا) خلال العام الحالي ليصل بذلك مجموع المساعدات الأوروبية الى 150 مليون يورو (26ر162 مليون دولار).

وعلى صعيد المساعدات الإنسانية لفتت المفوضية الاوروبية إلى أنها خصصت بالإضافة الى ما سبق 125 مليون يورو (21ر132 مليون دولار) لعام 2024 ينتظر صرف اول قسط منها وقدره 16 مليون يورو (31ر17 مليون دولار) اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الاجراءات العاجلة في إطار تقييم دور المفوضية لمساهمتها في تمويل (أونروا) في ضوء مزاعم تورط العديد من موظفي الوكالة في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي هذا الصدد رحبت المفوضية بالتحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة حول تلك المزاعم كما أشادت بجهود الأمم المتحدة لإنشاء فريق مراجعة مستقل لتقييم عمل (اونروا) ومدى حياديتها في الرد على تلك المزاعم.

وبعد تبادل الرسائل مع المفوضية أعربت (أونروا) عن استعدادها لضمان إجراء مراجعة للتأكد من عدم مشاركة موظفيها في (طوفان الأقصى) ووضع المزيد من الضوابط للتخفيف من هذه المخاطر في المستقبل والموافقة على عملية تدقيق يجريها خبراء يعينهم الاتحاد الأوروبي لمراجعة أنظمة الوكالة وضمان عدم تورط موظفيها في أي هجمات.

وبناء على ما سبق أوضح البيان انه بعد تبادل الرسائل بين (أونروا) والمفوضية الاوروبية ستشرع المفوضية في صرف الشريحة الأولى المخصصة للوكالة الاسبوع المقبل فيما سيتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 16 مليون يورو (31ر17 مليون دولار) وفقا لمدى الالتزام.

واكدت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وغيرها من الأماكن في المنطقة” مشيرة إلى أنهم يواجهون ظروفا رهيبة تعرض حياتهم للخطر بسبب نقص الغذاء”.

وشددت على ضرورة إيصال “ما يكفي من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى لهم ولهذا فإننا نعزز دعمنا لهم بمبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو (56ر73 مليون دولار).”