سلوفينيا تدين مجازر الكيان المحتل ضد المدنيين الفلسطينيين

دانت الحكومة السلوفينية اليوم الجمعة المجازر التي ترتكبها قوات الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الفلسطينيين التي كان آخرها استهداف حشود المدنيين المجتمعين حول شاحنات المساعدات شمالي قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ان “سلوفينيا تدين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على حشود المدنيين الفلسطينيين المتجمعين حول شاحنات المساعدات شمالي غزة في وقت مبكر من أمس الخميس ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين الذين يتضورون جوعا”.

وأضاف البيان ان القانون الانساني الدولي يلزم بإيصال الغذاء والخدمات الاساسية للسكان المدنيين وأن أي انتهاك في هذا الصدد يظل غير مقبول ومحظورا.

وحث مجددا على العمل على ضمان إيقاف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الانسانية الكافية لسكان القطاع في جميع أنحاء غزة.

وتأتي سلوفينيا التي تشغل حاليا صفة عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي في طليعة الدول الغربية والاوروبية التي طالبت المجلس بالتحرك الفعال والسريع لإيقاف حرب الكيان المحتل العدوانية المستمرة على سكان غزة.

كما رفضت سلوفينيا العضو في حلف شمال الاطلسي (ناتو) والاتحاد الاوروبي الانضمام إلى باقي الدول الغربية في وقف تمويل منظمة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (اونروا).