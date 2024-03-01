ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية في الجلسة الافتتاحية

ممثل سمو أمير البلاد وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث

1 مارس، 2024
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شارك ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الجمعة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث الذي افتتحه رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان في مدينة أنطاليا.

يذكر أن أعمال المنتدى تستمر يومين بمشاركة العديد من قادة الدول أو ممثليهم إضافة إلى وزراء ودبلوماسيين وشخصيات عالمية بارزة وممثلي 80 منظمة دولية وسيكون موضوعه الرئيسي (تعزيز الدبلوماسية في أوقات الازمات).

المصدر
كونا
الوسوم
1 مارس، 2024
0 11 أقل من دقيقة

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