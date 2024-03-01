وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وزير الخارجية عبدالله اليحيا صباح اليوم الجمعة مع وزير الخارجية في الجمهورية التركية الصديقة هاكان فيدان على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث الذي ينعقد في مدينة أنطاليا التركية اليوم وغدا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى مناقشة آخر التطورات الدولية ومن ضمنها المستجدات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

كما تم استعراض مستجدات الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162.

يذكر أن أعمال المنتدى من المقرر أن تنطلق اليوم بمشاركة العديد من قادة الدول أو ممثليهم إضافة إلى وزراء ودبلوماسيين وشخصيات عالمية بارزة وممثلي 80 منظمة دولية وسيكون موضوعه الرئيسي (تعزيز الدبلوماسية في أوقات الازمات).