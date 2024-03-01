الكرملين يحذّر من اي تظاهرة “غير مرخصة” خلال جنازة نافالني

الكرملين يحذّر من اي تظاهرة “غير مرخصة” خلال جنازة نافالني

حذّر الكرملين من أيّ تظاهرات “غير مرخّصة” الجمعة، في وقت دعا فريق المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى مسيرات للمشاركة في جنازته التي حضر إليها مئات الأشخاص في موسكو.

ونقلت وكالة تاس عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قوله إنّ “أيّ تظاهرة غير مرخصة ستشكّل انتهاكاً للقانون. وبالتالي، فإنّ أولئك الذين يشاركون فيها سيتحمّلون المسؤولية، وفقاً للقانون الحالي”.

واحتشد مئات الروس الجمعة قرب كنيسة في موسكو حيث ستقام جنازة المعارض أليكسي نافالني وسط انتشار كثيف للشرطة.

وتشكّل طابور كبير أمام الكنيسة الواقعة في جنوب شرق موسكو، وكان البعض يبكي والبعض الآخر يحمل أزهارا، فيما أقامت الشرطة التي حضرت بأعداد كبيرة حواجز في جميع أنحاء المنطقة.