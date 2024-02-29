الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

الأمين العام لمجلس التعاون يدين بشدة قصف الاحتلال للأبرياء أثناء تلقيهم المساعدات في غزة

1 مارس، 2024
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الأبرياء أثناء تلقيهم المساعدات في غزة وأسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات.

وقال البديوي في بيان “إن هذا العمل الاجرامي يعتبر جريمة جديدة من سلسلة جرائم الاحتلال” داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك ضد هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد الأشقاء الفلسطينيين.

وجدد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح العاجل بدخول كل المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.

وقصف الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم مدنيين فلسطينيين عزل كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي بشمال غزة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وإصابة المئات.

المصدر
وكالات
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1 مارس، 2024
0 34 أقل من دقيقة

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