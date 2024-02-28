إعلان بنك الخليج عن الأعياد الوطنية يحصد 13 مليون مشاهدة

للمرة الثانية خلال العام الجاري، يحول النجم نبيل شعيل إعلانه إلى بنك الخليج، ويدعو جمهوره ومحبيه إلى تحويل حساباتهم إلى البنك والاستمتاع ببطاقاته دوم، إذ حصد إعلان الأعياد الوطنية نحو 13 مليون مشاهدة منذ إطلاقه قبل أيام.

وفي لفته رائعة من بنك الخليج، وتخليداً لأغنية Free Kuwait، التي غناها الفنان نبيل شعيل عقب تحرير الكويت، حرص البنك على إنتاج إعلان بمناسبة الأعياد الوطنية، في قالب فكاهي جذاب يسوق للبطاقة مسبقة الدفع، التي تحمل علم الكويت، بما يحمله من معاني سامية في وجدان كل مواطن.

وبهذه المناسبة، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية – إدارة التسويق، نجلاء العيسى:” يحرص بنك الخليج على مشاركة المجتمع كافة المناسبات، انطلاقاً من دوره التاريخي كأحد أبرز البنوك الكويتية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتطبيقاً لشعاره “معاكم دوم” الذي يجسد رؤية بنك الخليج بأن يكون دائماً الأقرب دائماً إلى المجتمع.

وأضافت: ” سعداء بالتعاون مع النجم الغنائي نبيل شعيل وفريق عمل الإعلان، بعد النجاح الذي حققه الإعلان الأول في ” إعلان ” يا شمس “، الذي حصد الملايين من المشاهدات، وما زال التعاون مستمر مع النجم نبيل شعيل في أعمال أخرى “.

وحول بطاقة بنك الخليج مسبقة الدفع، قال العيسى:” البطاقة مسبقة الدفع مثالية لإدارة النفقات وتوفر مزايا وخصومات فورية للعملاء، ويمكن استخدامها بكل سهولة وأمان من قبل الأطفال أو أي من أفراد العائلة”.

وأشارت إلى أن البطاقة توفر خصومات فورية لغاية 25% لدى أكثر من 550 مطعماً ومقهىً في الكويت، وخصومات فورية لغاية 30% لدى أكثر من 300 محلاً تجارياً، ضمن العديد من القطاعات كالسفر والترفيه، الصحة والجمال وأسلوب الحياة الراقي.

وتتميز البطاقة مسبقة الدفع بسهولة وسرعة الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، ولدى أكثر من 2 مليون جهاز الصرف آلي وما يزيد عن 33 مليون متجر، وتمكن العميل من إضافة رصيد يصل إلى 3 الأف دينار كحد أقصى، عبر القنوات من خلال تطبيق بنك الخليج على الموبايل وخدمة الرد الآلي أو مراجعة الفروع.

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 “كويت جديدة”، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.