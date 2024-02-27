واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 53 مليون دولار وتدعو الى تسهيل نقلها

واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 53 مليون دولار وتدعو الى تسهيل نقلها

أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء عن مساعدات إنسانية بقيمة 53 مليون دولار للفلسطينيين في الوقت الذي طالبت فيه مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور بتوفير الحماية لعناصر الإغاثة في قطاع غزة الذي يشهد حربا.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إن المساعدات ستمر عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمات غير حكومية، في الوقت الذي ينتقد فيه الاحتلال والدول الغربية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة المحاصرة.

وقالت باور أثناء إعلانها عن المساعدة في مقطع فيديو من الأردن، إن المساعدات الجديدة “يجب أن تصل إلى الأشخاص المحتاجين”.

وأضافت “أن عمال الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم على الأرض في غزة لنقل الغذاء إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه – يجب حماية عمال الإغاثة هؤلاء”.

وأضافت “عليهم أن يعرفوا أن بإمكانهم القيام بعملهم دون أن يتعرضوا لإطلاق النار أو القتل” دون أن تذكر الاحتلال أو حماس التي تسيطر على غزة.

وبهذه المساعدة يصل إجمالي المساعدات الأميركية الطارئة للفلسطينيين إلى 180 مليون دولار منذ الهجوم الذي شنته حماس على الأراضي المحتلة في 7 تشرين الأول/اكتوبر، والتي ردت بحملة عسكرية متواصلة في غزة.

وكانت الولايات المتحدة نقلت سابقا مساعدات بطائرة عسكرية إلى مصر للعبور إلى غزة.

لكن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى علقت تمويل الأونروا ردا على مزاعم الاحتلال بأن بعض موظفيها شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/اكتوبر.

قامت الأمم المتحدة بطرد الموظفين الذين اتهمهم الاحتلال وبدأت تحقيقا داخليا في الأونروا.

ومع منع الأونروا من إيصال المساعدات، حذرت الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق تهدد الجميع في غزة.