اليابان والأونروا يعربان عن مخاوفهما إزاء وضع اللاجئين الفلسطينيين

أعرب وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية كيوتو تسوجي والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الثلاثاء عن مخاوفهما بشأن الوضع الإنساني المتدهور للاجئين الفلسطينيين.

وذكرت الخارجية اليابانية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الجانبين لمناقشة قرار اليابان بتعليق تمويل (أونروا) مؤقتا بسبب مزاعم تورط عدد من موظفي الوكالة في عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي حيث طلب تسوجي من المفوض العام اتخاذ الإجراءات المناسبة وتعزيز إدارة الوكالة.

من جهته أعرب لازاريني عن تقديره لعلاقة الثقة القائمة مع اليابان مؤكدا انها “شريك مهم ل(أونروا) عملت معه عن كثب لسنوات عديدة”. كما أطلع تسوجي المسؤول الياباني على جهود (أونروا) لتعزيز إدارتها واتفقا على مواصلة التواصل الوثيق فيما بينهما مع مراعاة التقدم المحرز في تحقيق الأمم المتحدة والمراجعة المستقلة لعمل الوكالة وكذلك التحركات التي اتخذتها البلدان المانحة الأخرى في هذا الشأن.