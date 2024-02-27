الاتحاد الأوروبي يطالب المجلس الأممي لحقوق الانسان بالتحرك لحماية المدنيين

طالب الممثل السامي للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء بضرورة التحرك لحماية المدنيين وفرض احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي.

وقال بوريل في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو خلال أعمال الدورة ال55 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد بجنيف “انه لا يمكن له ان يكتفي بالادانة والمطالبة فقط امام الازمات التي يعيشها العالم خاصة في غزة وأوكرانيا”.

وأضاف أن الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الانسان يأتي في وقت يعيش العالم فيه أشد الأزمات ومن ضمنها الحرب في أوكرانيا المستمرة لنحو سنتين والوضع الكارثي الذي يعيشه أهالي قطاع غزة اليوم.

وأوضح بوريل “انه رغم الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم الا أن الأمل لا يزال قائما”.

وأشار في هذا الصدد إلى “الالتزامات العالمية للدول سترشدنا” في (مؤتمر القمة المعني بالمستقبل) المقرر عقده سبتمبر المقبل مجددا التزام الاتحاد الأوروبي في التعاون والعمل مع منظمات الأمم المتحدة.