الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة سييفيرني قرب افدييفكا في اوكرانيا

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء أنه سيطر على بلدة سييفيرني الصغيرة الواقعة قرب أفدييفكا التي سقطت في الاونة الاخيرة، فيما تواصل القوات الروسية هجومها في هذه المنطقة وحققت فيها عدة نجاحات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا انها دمرت دبابة أبرامز تابعة للجيش الأوكراني قرب أفدييفكا في شرق أوكرانيا، في أول إعلان من نوعه تصدره موسكو منذ تسليم واشنطن هذه الدبابات الثقيلة لكييف.

وقالت وزارة الدفاع عبر تطبيق تلغرام إن الجنود الروس “حرروا” بلدة سييفيرني. ولم يعلق الجيش الأوكراني بعد على هذا الاعلان.

وكان أعلن صباح الثلاثاء انه صد هجمات روسية في محيط هذه البلدة. في المقابل اعترفت اوكرانيا الاثنين بسحب قواتها من قرية اخرى تقع على بعد كيلومترات من سييفيرني، وهي لاستوشكيني بهدف “تنظيم الدفاعات”.

من جانب آخر قال الجيش الروسي الثلاثاء إنه تم “صد تسع هجمات مضادة لمجموعات قتالية من الجيش الاوكراني” قرب بلدات نيو-يورك وبيرفومايسكي وبيتريفسكي في منطقة دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا “لقد خسر العدو (…) دبابتين، إحداهما دبابة أميركية الصنع من طراز أبرامز”.

وكانت قنوات “تلغرام” الروسية نشرت الاثنين صورا لم يتم التحقق منها تظهر هذه الدبابة مشتعلة بعد تدميرها.