إقلاع الطائرة الإغاثية الـ44 من الجسر الكويتي بحمولة 10 طنا من المساعدات لأهالي غزة

إقلاع الطائرة الإغاثية الـ44 من الجسر الكويتي بحمولة 10 أطنان من المساعدات لأهالي غزة

27 فبراير، 2024
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أقلعت الطائرة الإغاثية الـ44 من الجسر الجوي الكويتي اليوم الثلاثاء متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها مساعدات إغاثية للأشقاء في قطاع غزة بحمولة 10 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية.

وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق بين الجمعية الكويتية للاغاثة ووزارة الخارجية انطلاقا من موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة بأوامر سامية.

يذكر أن الجسر الجوي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

المصدر
كونا
الوسوم
27 فبراير، 2024
0 13 أقل من دقيقة

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