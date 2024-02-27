الصحة: 136 حالة إسعاف خلال الأعياد الوطنية ونقل 17 إلى المستشفى منها 3 بسبب حوادث طرق

أعلنت وزارة الصحة إسعاف 136 حالة خلال الأيام الثلاثة الماضية خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية تم نقل 17 منها إلى المستشفى بينها ثلاث حالات جراء حوادث طرق في وقت تم علاج 119 حالة في العيادة.

وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية بالوزارة الدكتور أحمد الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الزيادة العددية من المستفيدين من خدمات مراكز وعيادات الطوارئ الطبية والإسعاف خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية قابلها نقص في إجمالي حوادث الطرق.

ولفت الشطي إلى انخفاض أعداد حوادث الطرق من 12 في العام 2023 إلى ثلاثة حوادث فقط خلال العام 2024 مرجعا ذلك إلى حملة التوعية المرورية التي أطلقتها وزارة الداخلية إضافة إلى الأجواء الممطرة في يوم العيد الوطني مما حد من الكثافة في الشوارع.

وأوضح أنه مقارنة مع أرقام العام 2023 لوحظت زيادة أعداد مركبات الإسعاف إلى الضعف من 14 إلى 29 سيارة وزيادة أعداد الأفراد بنسبة 40 في المئة من 69 إلى 94 فردا.

وذكر أن مظلة خدمات الطوارئ الطبية شاركت فيها كل مراكز الإسعاف في المناطق الصحية وحضرت مع المواطنين في جسر جابر وشارع الخليج العربي ومناطق الشاليهات والمزارع وشارع الفحيحيل والمكشات ومدينة الأحمدي وغيرها.

وأشاد الشطي بالجهود المبذولة من عموم أبطال الطوارئ الطبية على عادتهم في خدمة صحة وسلامة الجمهور بالتنسيق مع الجهات الشريكة في خطة الطوارئ من داخل وخارج وزارة الصحة.

حضور دائم على مدار أيام الاحتفالات