وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان

وزيرة البلدية تشيد بنجاح الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية وخلوها من المظاهر السلبية

27 فبراير، 2024
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أشادت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم الثلاثاء بعملية الحد من المظاهر السلبية خلال احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية.

وأعربت المشعان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشكر والتقدير للمواطنين والمقيمين ولجميع موظفي البلدية لدورهم في نجاح الاحتفالات الوطنية والأثر الملحوظ في الحد من المظاهر والسلوكيات السلبية.

وتقدمت بالشكر أيضا لموظفي الوزارة وعلى رأسهم المدير العام للبلدية سعود الدبوس على جهودهم المبذولة والتنظيم المميز والتنسيق المتواصل مع قطاعات الدولة المعنية والتواجد الميداني.

من جانبه أعرب الدبوس في تصريح مماثل لـ(كونا) عن الشكر الجزيل والامتنان لجميع موظفي البلدية على جهودهم المبذولة التي ساهمت في إنجاح فعاليات الاحتفالات الوطنية وتحملهم المسؤولية بكل تفان وإخلاص.

المصدر
كونا
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27 فبراير، 2024
0 38 أقل من دقيقة

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