زيلينسكي: وقوف ترامب “إلى جانب بوتين” أمر “لايمكن تصوره”

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة “سي إن إن” أنه “لا يفهم” كيف يمكن للرئيس السابق دونالد ترامب أن يكون “إلى جانب” روسيا.

وقال، بحسب مقتطفات من هذه المقابلة التي ستبث مساء الاثنين، “لا أفهم كيف يمكن لدونالد ترامب أن يقف إلى جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. إنه أمر لا يمكن تصوره”.

وكان الرئيس الجمهوري السابق، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح حزبه لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، قد حث أنصاره في الكونغرس على عرقلة منح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار.

كما أكد رجل الأعمال السابق البالغ 77 عاما أنه قادر على إنهاء النزاع في أوكرانيا “خلال 24 ساعة” إذا أعيد انتخابه.

وتابع الرئيس الأوكراني “لا أعتقد أن دونالد ترامب يعرف بوتين. أعرف أنه التقى به … لكنه لم يقاتله قط”.

ويضيف “لا أعتقد أنه يدرك أن بوتين لن يتوقف أبداً”.

واجه الهجوم الأوكراني المضاد في صيف 2023 خطوط دفاع روسية قوية استنفدت موارد الجيش الأوكراني دون السماح بتحرير المناطق التي تحتلها روسيا.

قال الرئيس الأوكراني الأحد متوجّها إلى حلفائه الغربيين، إن انتصار أوكرانيا على روسيا “يتوقف عليكم”.

وتتعرض كييف لانتكاسات كبيرة فقد انسحب الجيش الأوكراني الذي يواجه وضعاً صعباً للغاية على خط الجبهة، من بلدة أفدييفكا (شرق)، بعد أشهر من القتال العنيف بسبب نقص في العديد والعتاد.

وتتواصل الضربات على الأراضي الأوكرانية التي تستهدفها يوميا الصواريخ والمسيرات الروسية.

وفي المقابلة مع “سي إن إن”، حذر زيلينسكي من أن “ملايين الأشخاص سيُقتَلون” مالم تقدم الولايات المتحدة المزيد من المساعدات.