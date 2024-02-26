وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني على هامش الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

وزير الخارجية يلتقي نظيره الفلسطيني على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

26 فبراير، 2024
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التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة الدكتور رياض المالكي اليوم الاثنين على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مدينة جنيف حيث تناول اللقاء التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية وخاصة ما يشهده الأشقاء في قطاع غزة والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الأممية.

وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه إدانة واستنكار الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما العدوان الآثم على قطاع غزة مبينا بأن هذه الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والخطيرة تشكل خرقا وانتهاكا صارخا لكل القيم الانسانية والمبادئ والمواثيق الدولية وقوانينها.

كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة عدم اتساع دائرة الصراع إلى مدن فلسطينية أخرى والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر وحث المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لوقف الاقتتال وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الاغاثية والانسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر
كونا
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26 فبراير، 2024
0 34 دقيقة واحدة

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