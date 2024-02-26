وزير الخارجية يلتقي رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سبولياريك إيغر اليوم الاثنين على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مدينة جنيف.

وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآفاقها المستقبلية بالإضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة المشتركة إستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة والتنسيق المشترك بين الجانبين خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم والجهود المشتركة في إطار اللجنة الثلاثية للبحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق منذ عام 1991 والخطوات المتخذة لإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية الهامة.

وأثنى اليحيا خلال اللقاء على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها الإنسانية النبيلة وخاصة فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى محتاجيها مؤكدا على ضرورة وقف التصعيد الدائر في فلسطين والأراضي المحتلة وقطاع غزة وحماية المدنيين وضمان فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة وحشد الجهود الدولية في هذا الإطار.

بدورها أعربت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن بالغ تقديرها وامتنانها للدور الإنساني المميز الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة مبينة أن هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت قد أضفت مكانة مميزة لدولة الكويت على الصعيد الإنساني إقليميا ودوليا.