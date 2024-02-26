وزير الخارجية يلتقي مدير عام منظمة الصحة على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الانسان بجنيف

التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بمدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الاثنين على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مدينة جنيف.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الوثيقة بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية وبحث أطر تنمية ميادين التعاون المختلفة بما يخدم المنظومة الصحية بدولة الكويت ويعزز من قدراتها ودعمها من خلال تفعيل وتبادل الخبرات الفنية والتقنية ذات الصلة.

كما تناول اللقاء الأوضاع الصحية الصعبة التي يشهدها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة والتأكيد المشترك على ضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة لسكان القطاع وضمان إيصالها دون أية عوائق بجانب دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز الاستجابة الصحية في غزة إضافة إلى التنسيق بين دولة الكويت والمنظمة في هذا الشأن.

من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوئها مكانة مرموقة على صعيد العمل الانساني إقليميا ودوليا مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت لدعم أعمال المنظمة خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني حول العالم.