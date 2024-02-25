وزارة الدفاع تشارك أبناء الوطن احتفالاتهم بالأعياد الوطنية بفعاليات وأنشطة معبرة

25 فبراير، 2024
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على عادتها السنوية وفي يوم له قيمة كبيرة بقلوب أبناء الشعب الكويتي شاركت وزارة الدفاع بمعداتها العسكرية في اعياد الكويت الوطنية بفعاليات عند ابراج الكويت وسط جموع من المواطنين والمقيمين وبفرحة غامرة بهذه الاجواء الوطنية العطرة تعبيرا عن هذه المناسبات الكبيرة التي يحرص عليها الشعب الكويتي والقاطنون على أرض الوطن الغالي.

وقامت الوزارة باستعراض بعض آلياتها وشاركت في (بوثات) مع فرقة موسيقى الجيش النحاسية مع تواجد ضباط من الجيش أمام الياتهم لشرح طريقة عملها فيما يترقب الجميع عرض القوة الجوية غدا بعد تأجيلها بسبب الأحوال الجوية.

المصدر
كونا
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25 فبراير، 2024
0 35 أقل من دقيقة

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