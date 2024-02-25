وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع إلى تعميق التعاون مع دولة الكويت

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعميق التعاون مع دولة الكويت مشيدا بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين. وقدم بلينكن في بيان التهنئة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.

وأعرب عن امتنان بلاده للشراكة الاستراتيجية والصداقة العميقة مع دولة الكويت وتطلع الولايات المتحدة إلى تعميق التعاون معها تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد.

وتابع بلينكن “مرة تلو الأخرى وقفت الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع الكويت ونحن نتطلع إلى زيادة الروابط بين الشعبين والعلاقات الأمنية والتجارية والاستثمارية مع الكويت في السنوات القادمة”.

وكانت سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة الزين الصباح أقامت الخميس الماضي في العاصمة واشنطن حفل استقبال كبيرا بمناسبة احتفالات الكويت بالعيد الوطني ال63 والذكرى ال33 ليوم التحرير. وحضر الحفل عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية ورؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة في واشنطن وجمع من الشخصيات الاجتماعية والسياسية ورجال الأعمال وأركان سفارة الكويت في واشنطن.