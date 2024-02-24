رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يحث الدول الأعضاء على دعم الأونروا ماليا وسياسيا

حث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس اليوم السبت الدول الأعضاء على تقديم دعم مالي وسياسي مستدام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيما تعمل على معالجة “أكبر أزمة إنسانية منذ تأسيسها”.

ووجه فرانسيس رسالة إلى المفوض العام ل(أونروا) فيليب لازاريني أعرب فيها عن استيائه إزاء استمرار الوضع الإنساني المتردي في غزة والتحديات الشديدة التي تحيط بالوكالة.

ووصف فرانسيس الوكالة بأنها “شريان حياة” لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين على مدى السنوات ال75 الماضية مشددا على أن شعب وأطفال فلسطين بحاجة إلى (أونروا) كوكالة عاملة.

وتأتي رسالة رئيس الجمعية العامة ردا على خطاب كان قد تلقاه من لازاريني أكد فيه أن الوكالة وصلت إلى “حافة الانهيار” مع الدعوات المتكررة للكيان الإسرائيلي المحتل لتفكيكها وتجميد التمويل من قبل جهات مانحة في وقت يشهد فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية غير مسبوقة.