الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي

زيلينسكي يتعهد بـ”النصر” في ذكرى الغزو الروسي

24 فبراير، 2024
0 34 أقل من دقيقة

تعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي السبت بأن تهزم أوكرانيا روسيا، مع دخول الحرب عامها الثالث.

وقال خلال مراسم لمناسبة الذكرى “نحارب لأجل ذلك منذ 730 يوما من حياتنا. سننتصر في أفضل يوم في حياتنا”.

أضاف “أي شخص طبيعي يريد نهاية للحرب. لكن لا أحد منا سيسمح بنهاية أوكرانيا” مشددا على أن الحرب ينبغي أن تنتهي “بشروطنا” مع سلام “عادل”.

وكان يتحدث إلى جانب رؤساء وزراء كندا وإيطاليا وبلجيكا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الذين حضروا إلى كييف لمناسبة الذكرى الثانية للغزو الأوكراني.

وعانق زيلينسكي القادة ومنح أوسمة لجنود خلال المراسم التي أقيمت في فناء مطار غوستوميل بكييف الذي هاجمته قوات روسية بمروحيات في الأيام الأولى للغزو.

وقال “قبل عامين واجهنا قوة إنزال للعدو هنا بالنار، وبعد عامين نلتقي بأصدقائنا وشركائنا هنا”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
24 فبراير، 2024
0 34 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يحث الدول الأعضاء على دعم الأونروا ماليا وسياسيا

25 فبراير، 2024

فريق المعارض نافالني يعلن تسليم جثته لوالدته

24 فبراير، 2024

مدفيديف يتوعد بـ”الانتقام” للعقوبات الغربية الجديدة على روسيا

24 فبراير، 2024

توقيف عدد من الأشخاص في موسكو خلال تجمع لزوجات جنود روس يحاربون في أوكرانيا

24 فبراير، 2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى