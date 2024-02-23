وزير الشباب: إعادة تبعية مراكز الشباب لـ”هيئة الشباب” هدفها خدمة المجتمع وتنميته

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي أن قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر أخيرا بإعادة تبعية مراكز الشباب الى الهيئة العامة للشباب يأتي سعيا للاستفادة من المراكز بشكل أكبر لخدمة الشباب الكويتي وتنميتهم وتنمية المجتمع الكويتي بشكل عام.

وقال الوزير معرفي في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن اتخاذ هذا القرار سيمكن الهيئة للقيام بدورها بتنمية الشباب بمختلف المجالات ومنها الاعلام وريادة الاعمال والتطوع والبيئة والاستدامة والفنون والثقافة والآداب والتكنولوجيا والعلوم الشرعية وغيرها.

واضاف ان هذا الامر سيخدم بصورة مهمة جائزة الكويت للتميز والابداع الشبابي السنوية التي تركز على استثمار تفوق الشباب وإبراز ابداعاتهم بعدد من المجالات الشبابية مثمنا قرار مجلس الوزراء الموقر في هذا الصدد.

واوضح ان مراكز الشباب تحتوي على منشآت وملاعب مميزة بامكان الاندية والاتحادات الرياضية الاستفادة منها بالتنسيق مع (هيئة الشباب) مبينا أنه سيتم العمل على توفير اطقم تدريبية بالتعاون مع الهيئة لتحفيز الشباب على ممارسة الانشطة الرياضية.

وأشار الى ان منشآت المراكز ستخضع لأعمال الصيانة والتجهيز المطلوب في الفترات المقبلة لتكون مهيئة بشكل تام لاستقبال الشباب الكويتي معربا عن تطلعه لتفعيل دور هذه المراكز لاستقطاب الشباب واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة.